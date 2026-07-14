أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان

أكسيوس عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء طرح لترامب مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل

أكسيوس عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء طرح لترامب مسألة الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل

معلومات للـLBCI: باب النقاش وتبادل الأفكار كان مفتوحا خلال مفاوضات روما وهو ما ترك انطباعا ايجابيا حولها