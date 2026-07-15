ترامب: الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله

ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني

ترامب لفوكس نيوز: سيتولى الشرع التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة وهو لن يهدم المباني

السفارة الأميركية في بيروت: الآن سننتقل إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان الآن سننتقل إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق