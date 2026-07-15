ترامب لفوكس نيوز: سيكون جيدا أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران

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معلومات الـLBCI: مع بدء تنفيذ المنطقة التجريبية سيُتّفق على كيفية التحقق مع لجنة التنسيق العسكرية لأجل لبنان فيما سيتواصل التباحث لوضع آلية للتحقق ستتولاها جهة ثالثة لم تُحدّد