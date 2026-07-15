معلومات للـLBCI: نواة لجان العمل المشتركة بين لبنان واسرائيل التي ستتولى حلّ الملفات العالقة بين البلدين ستتبلور في بداية شهر آب

الجيش الأميركيّ: في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق أميركا بدأت القوات موجة ثانية من الضربات على إيران

الجيش الأميركيّ: في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق أميركا بدأت القوات موجة ثانية من الضربات على إيران

معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ سيعطى كل الغطاء القانونيّ من قبل الدولة وفقًا للقوانين اللبنانية المرعية للقيام بكل عمليات التفتيش التي تقتضيها خطته