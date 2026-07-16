وكالة تسنيم للأنباء: طائرات مقاتلة أميركية شنت هجوما صاروخيا على مطار إيرانشهر

معلومات للـLBCI: لا اجتماع اليوم بين الوفود العسكرية اللبنانية والاسرائيلية والاميركية بهدف تحضير الملفات اللازمة

معلومات للـLBCI: لا اجتماع اليوم بين الوفود العسكرية اللبنانية والاسرائيلية والاميركية بهدف تحضير الملفات اللازمة

وزير العدل للـLBCI: الخلط بين قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام خطأ قانون وخطأ عملي وأذكّر بأنه بكل الأحوال فإن عقوبة الإعدام توقّف تنفيذها منذ 22 سنة