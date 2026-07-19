السفارة الأميركية في الأردن: ننصح بشدة جميع الأميركيين بتجنب السفر إلى مطار العقبة أو الميناء البحري

السفارة الأميركية في الأردن: إخلاء المطار الدولي والميناء البحري بالعقبة جراء تهديد موثوق

السفارة الأميركية في الأردن: إخلاء المطار الدولي والميناء البحري بالعقبة جراء تهديد موثوق

الحرس الثوري الإيراني يقول إن سفينتين كانتا تعبران مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي تعرضتا لواقعة بينما تخلت سفينتان أخريان عن عبور المضيق