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الخارجية الأميركية: روبيو التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون وبحثا في تنفيذ إطار العمل الثلاثي

خبر عاجل
2026-07-19 | 11:23
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الخارجية الأميركية: روبيو التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون وبحثا في تنفيذ إطار العمل الثلاثي
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الخارجية الأميركية: روبيو التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون وبحثا في تنفيذ إطار العمل الثلاثي

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