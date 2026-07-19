الخارجية الأميركية: روبيو التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون وبحثا في تنفيذ إطار العمل الثلاثي

الخارجية الأميركية: روبيو أكد مجددا التزام أميركا بدعم التنفيذ الناجح للإطار

الخارجية الأميركية: روبيو أكد مجددا التزام أميركا بدعم التنفيذ الناجح للإطار

السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن