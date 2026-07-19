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إسبانيا تهزم الأرجنتين 1-صفر وتحرز لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها
خبر عاجل
2026-07-19 | 18:04
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إسبانيا تهزم الأرجنتين 1-صفر وتحرز لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها
خبر عاجل
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