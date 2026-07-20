وكالة فارس الإيرانية: دوي انفجارات في منطقة سيريك شرقي محافظة هرمزغان

غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على المنصوري وتمشيط للعدو في بيوت السياد

غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على المنصوري وتمشيط للعدو في بيوت السياد

السيناتور الاميركية إليسا سلوتكين للـLBCI بعد انتهاء لقائها مع الرئيس جوزاف عون: أنا عضو في لجنة القوات المسلحة وقد تقدّمنا بطلبٍ لتخصيص 36 مليون دولار لصالح الجيش اللبناني وتحديدًا لدعم القوات الخاصة