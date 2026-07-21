صور خاصة للـLBCI: الجيش اللبناني في زوطر الغربية... وهكذا بدا المشهد في ساحة البلدة

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الحوثيون في اليمن يحذرون شركات الشحن في رسالة بالبريد الإلكتروني من التحميل أو التفريغ في الموانئ السعودية: السفن التي تقوم برحلات من وإلى الموانئ السعودية قد تتعرض للاستهداف في أي مكان من قواتنا