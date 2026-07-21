وصول رئيس الحمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأميركيّ دونالد ترامب

معلومات للـLBCI: خلال انتشار الجيش في زوطر الغربية حصل اطلاق نار بالقرب منه من جهة زوطر الشرقية من قبل الجيش الإسرائيلي لكن الجيش اللبناني واصل عمليات المسح والإنتشار

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