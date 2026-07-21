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وصول رئيس الحمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأميركيّ دونالد ترامب

خبر عاجل
2026-07-21 | 11:08
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وصول رئيس الحمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأميركيّ دونالد ترامب
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وصول رئيس الحمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأميركيّ دونالد ترامب

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