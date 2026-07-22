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الرئيس سلام: عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار بل هي هدف وطني تلتزم به الدولة وعودة أهلنا إلى أرضهم هي أصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته

خبر عاجل
2026-07-22 | 02:49
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الرئيس سلام: عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار بل هي هدف وطني تلتزم به الدولة وعودة أهلنا إلى أرضهم هي أصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته
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الرئيس سلام: عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار بل هي هدف وطني تلتزم به الدولة وعودة أهلنا إلى أرضهم هي أصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته

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