الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة الطيري

معلومات للـLBCI: الهيئة الصحية الاسلامية تمكّنت من سحب شهداء من احد حقول زوطر الغربية

معلومات للـLBCI: الهيئة الصحية الاسلامية تمكّنت من سحب شهداء من احد حقول زوطر الغربية

روبيو: من الواضح أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق أو على الأقل إبرام اتفاق تكون مستعدة للالتزام به