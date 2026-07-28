النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا قطيعة مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس الحكومة والملاحظات على اتفاق الإطار هي نفسها

النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا يمكن أن نعود إلى الصيغة السابقة لسلاح حزب الله ونؤكد على المقاربة العاقلة التي قدمها الرئيس عون في واشنطن

النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا يمكن أن نعود إلى الصيغة السابقة لسلاح حزب الله ونؤكد على المقاربة العاقلة التي قدمها الرئيس عون في واشنطن

النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لبنان ساحة ملحقة بصراع أكبر ولا يبدو أن هناك حل في هذا الصراع وطالما أن لا حل على المستوى الكبير فلا أعتقد أن هناك حل على المستوى الداخلي