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o
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o
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سلام: مكان لبنان الطبيعي كان وسيبقى في عمقه العربيّ وبين أشقّائه العرب
خبر عاجل
2026-07-28 | 06:31
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سلام: مكان لبنان الطبيعي كان وسيبقى في عمقه العربيّ وبين أشقّائه العرب
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوّاف سلام رئيس المجلس الوطني الاتّحادي في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة صقر غباش بحضور سفير دولة الإمارات في لبنان فهد سالم سعيد الكعبي.
وإثر اللقاء، أكّد الرئيس سلام أنّه بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربيّ متيناً، يمكن أن يمضي لبنان بشكلٍ أسرع في طريق التعافي والازدهار. وكلما تعمّق التعاون العربي، ازدادت قدرة دولنا على تحقيق الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوبنا.
أخبار لبنان
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