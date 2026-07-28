مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه

نتنياهو: لقائي مع ترامب كان ممتازًا وعبّر عن شراكة كاملة ودعم ثنائيّ

نتنياهو: لقائي مع ترامب كان ممتازًا وعبّر عن شراكة كاملة ودعم ثنائيّ

معلومات الـLBCI: توقيف المدعو ح. د. الذي يشغل منصب رئيس المصلحة الادارية والسلامة بناء لإشارة النيابة العامة المالية بشخص القاضي ماهر شعيتو ذلك استكمالًا للتحقيقات التي تجريها المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال في مكافحة الفساد في منشآت نفط طرابلس