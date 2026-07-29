‏الجيش الاسرائيلي: هذا خرق فادح لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله

‏الجيش الاسرائيلي: قواتنا ستواصل نشاطها في منطقة التلة ولن تسمح للمسلحين بتعزيز أو تنفيذ مخططات ضدها

‏الجيش الاسرائيلي: قواتنا ستواصل نشاطها في منطقة التلة ولن تسمح للمسلحين بتعزيز أو تنفيذ مخططات ضدها

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق طائرة مسيرة باتجاه مركبة في منطقة تلال علي الطاهر داخل "المنطقة الأمنية" في لبنان ولا إصابات في صفوف الجنود