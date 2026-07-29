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o
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ترامب: الهجوم على المليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية
خبر عاجل
2026-07-29 | 08:24
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ترامب: الهجوم على المليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية
خبر عاجل
الهجوم
المليشيات
العراق
بتنسيق
الحكومة
العراقية
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