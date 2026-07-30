رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية: الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة الأزرق في الأردن

مصادر لرويترز: الحوثيون شنوا هجوما على السعودية من الأراضي العراقية بالتعاون مع فصائل عراقية

مصادر لرويترز: الحوثيون شنوا هجوما على السعودية من الأراضي العراقية بالتعاون مع فصائل عراقية

مصدر قضائي لـ"أ.ف.ب": إرجاء جلسة استجواب رياض سلامة بعد تعذّر حضوره إلى قصر العدل لأسباب صحية