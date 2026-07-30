الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اردوغان: لا نتنازل عن كرامتنا الوطنية ولا استسلاماً لقوة طاغية ولا تدخّل أحاديًّا في شؤوننا الداخلية

الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اردوغان: الحرب لم تستطع تدمير إرادة اللبنانيين ومصممون على بناء مستقبل آمن لشعبنا والسلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة فاعلة

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