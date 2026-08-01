الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إيرانية

الجيش الكويتي: العدوان الإيراني استهدف عدداً من المنشآت الحيوية إحداها حكومية شمالي البلاد

الجيش الكويتي: العدوان الإيراني استهدف عدداً من المنشآت الحيوية إحداها حكومية شمالي البلاد

روبيو: لا يزال هناك كثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه لكنه هدف قابل للتحقق