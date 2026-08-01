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o
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o
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o
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o
كسروان
29
o
متن
29
o
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الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إيرانية
خبر عاجل
2026-08-01 | 02:32
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الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إيرانية
خبر عاجل
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