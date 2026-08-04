مصادر بعبدا للـLBCI: هناك خطة بديلة جهزها الوفد اللبنانيّ في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في شأن بنت جبيل او الخيام

التالي

مصادر بعبدا للـLBCI: الكلام عن ملحق سرّيّ للمحلق الأمني عار من الصحة ولبنان منفتح على أي صيغة تطرح في شأن الطرف الثالث المسؤول عن مبدأ التحقق والأكيد انه لن يكون الولايات المتحدة