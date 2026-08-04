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وزير الخزانة الأميركي في مقابلة مع سي.إن.بي.سي: قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز
خبر عاجل
2026-08-04 | 07:48
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وزير الخزانة الأميركي في مقابلة مع سي.إن.بي.سي: قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز
خبر عاجل
الخزانة
الأميركي
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سي.إن.بي.سي:
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إيران
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