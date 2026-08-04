معلومات للـLBCI: الوفد اللبناني طلب أن تكون المنطقة التجريبية التالية إما بنت جبيل أو الخيام على أن يتبلّغ الرد خلال اليومين المقبلين

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