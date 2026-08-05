مصادر بعبدا: الوفد الاميركي تمنّى على الوفدين وقف التفاوض لاستكمال بعض الاتصالات التي يقوم بها على صعيد المفاوضات

التالي

مصادر رسمية: كل الادعاءات الاسرائيلية حول وقوع المنصوري ضمن المنطقة الامنية وان الجيش اللبناني خرق اي اتفاق عار عن الصحة والاهالي الذين عادوا الى البلدة دخلوها مع الجيش اللبناني و بالتنسيق مع لجنة الميكانيزم في حينه