مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: المسار السياسيّ ناقش المناطق النموذجية وتأكيد لبنان ضرورة التقيد بوقف النار وبُحث جديًا في منطقة تجريبية ثانية ولكن حتى الساعة ليس هناك من نتيجة نهائية

التالي

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: من المفترض أن يُستكمل اليوم البحث في آلية التحقق مطالب لبنانية بلائحة باللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل وعلى إثر ذلك يمكن للصليب الأحمر الدوليّ أن يتحرك