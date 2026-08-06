مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: زوطر الشرقية واحدة من المناطق التجريبية المطروحة ولم يحصل بعد أي تقدم من ضمن موضوع الأسرى وإسرائيل تطرح مسألة اليهود اللبنانيين الذين فقدوا في لبنان

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: لبنان يطالب بالتمييز بين الأسرى الذين اعتُقلوا أثناء القتال والآخرين عند تفقد منازلهم من وهؤلاء يفترض إطلاقهم بسرعة

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: لبنان يطالب بالتمييز بين الأسرى الذين اعتُقلوا أثناء القتال والآخرين عند تفقد منازلهم من وهؤلاء يفترض إطلاقهم بسرعة

مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: من المفترض أن يُستكمل اليوم البحث في آلية التحقق مطالب لبنانية بلائحة باللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل وعلى إثر ذلك يمكن للصليب الأحمر الدوليّ أن يتحرك