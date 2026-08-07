الراعي من قصر بعبدا: منذ العام 1965 حتى اليوم أي منذ تطويب القديس شربل أصبح لدينا 15 قديسا وطوباويا وهذا يعني أن السماء مفتوحة وتخاطب اللبنانيين كي يثقوا بأنفسهم ووطنهم ودولتهم

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