رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"جدل": لست مرشحاً لرئاسة الجمهورية وفي هذه الظروف لن أترشح لكن إذا تغيّرت الظروف فقد أفكر في ذلك

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