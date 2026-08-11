الرئيس سلام: موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو هو العدالة فالعدالة فالعدالة

الرئيس سلام: أما بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية فلا أقبل أن يزايد أحد علينا بحرصنا عليها وعلى شهدائها وهمّي عدم السماح لأي تفسير قد يوحي أنه فريق أو السماح بما يمكن أن يضعه من حيث يدري أو لا يدري المزايدون في خلاف مع أي طرف لبنانيّ

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