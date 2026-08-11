نواف سلام من مجلس النواب: نحن لا نتدخل بعمل المجلس وأطلب من النواب عدم التدخل بعمل الحكومة وهناك مبدأ فصل السلطات "وفي حكومة وفي رئيس حكومة هو مشرف على عملها ما حدا يطاول على صلاحيات الحكومة"

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