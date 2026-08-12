وزير الدفاع الإسرائيلي: أمرت الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان والجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل كلها

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