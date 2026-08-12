مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI: الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته

مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI: وجود عسكري دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الإطار ولا يخدم السلام والأمن على المدى الطويل لكلا الدولتين

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