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o
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o
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o
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30
o
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وزير الدفاع لن يشارك في الجلسة الحكومية
خبر عاجل
2026-08-13 | 01:38
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وزير الدفاع لن يشارك في الجلسة الحكومية
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