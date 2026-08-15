القناة ١٣: حدث أمني في جنوب لبنان استدعى تدخل الطائرات الحربية وانتهى الحدث منذ قليل وهناك رقابة عسكرية

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في النبطية وأنصار جنوبي لبنان بعد هجومه علينا في مرتفعات علي الطاهر

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في النبطية وأنصار جنوبي لبنان بعد هجومه علينا في مرتفعات علي الطاهر

٦ شهداء وجريحان في غارة استهدفت مبنى في محلة وادي خليل في بلدة انصار- قضاء النبطية فجرًا