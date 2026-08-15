الرئيس سلام: شهداء الغارة الإسرائيلية السبعة على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية والأطفال والنساء الذين قُتلوا فيه ليسوا أهدافًا عسكرية

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الرئيس سلام: مسؤولية التعامل مع أيّ بنى عسكرية إذا وُجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرًا من خلال الجيش اللبنانيّ ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي أو تعريض المدنيين للخطر