مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي رد بقصف مقر القيادة التابع لحزب الله الذي أصدر الأمر بتنفيذ الهجوم

أ.ف.ب عن متحدث باسم مكتب نتنياهو: إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان

أ.ف.ب عن متحدث باسم مكتب نتنياهو: إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان

مكتب نتنياهو: حزب الله مستعد لفعل أي شيء بما في ذلك استخدام مدنييه دروعا بشرية لاتهام إسرائيل زورا باستهداف المدنيين وهو ما لم يفعله الجيش الإسرائيلي بوضوح