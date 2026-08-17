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بيروت
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o
البقاع
16
o
الجنوب
26
o
الشمال
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o
جبل لبنان
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o
كسروان
24
o
متن
24
o
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ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
خبر عاجل
2026-08-17 | 14:19
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ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
خبر عاجل
أميركا
تمديد
مذكرة
التفاهم
إيران
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