معلومات للـLBCI: سيحضر المؤتمر رؤساء الاركان من كل من الاردن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وعددا من الدول الاخرى

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معلومات للـLBCI: المؤتمر يهدف الى دعم قدرات الجيش والقوى الامنية في تكريس السيادة في كل لبنان ودعم احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وانتشار هذه القوى حتى الحدود كذلك دعم انخراط دول اوروبية واخرى من المنطقة في تكملة الجهود الأميركية