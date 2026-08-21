سلام: نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنًا لأن عنده جيشا يحميه وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم

الرئيس سلام من صور: نحن على عهدنا باقون لتحقيق بياننا حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاريّ

الرئيس سلام من صور: نحن على عهدنا باقون لتحقيق بياننا حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاريّ

الرئيس سلام من صور: انني أدرك حجم التحديات التي تواجهون كما أدرك حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون الا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي