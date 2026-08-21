سلام: قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد

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الرئيس سلام من صور إلى عائلات الجيش: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة فحسب بل شهداء وطن بكامله وأفضل وفاء لهم أن نبني دولة قوية في مؤسساتها لا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها