الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية أنه ”خلال ساعات الليلة الماضية (الخميس)، أطلق حزب الله مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان“.

وأشارت الى أن مقاتلو الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار باتجاه إحدى المسيّرتين وأسقطوها، فيما فُقد الاتصال بالمسيّرة الثانية.

ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا.

وأكدت واوية أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحزب الله بالعمل ضد قواته في المنطقة الأمنية.

ولفتت الى أن الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه الأثناء، وسيواصل العمل بقوة ضد محاولات حزب الله المتكررة للمساس بقواته.