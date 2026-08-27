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إذاعة الجيش الإسرائيلي: 5 مسيرات انتحارية أطلقت باتجاه قواتنا في تلة علي طاهر جنوبي لبنان الشهر الأخير

خبر عاجل
2026-08-27 | 07:32
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: 5 مسيرات انتحارية أطلقت باتجاه قواتنا في تلة علي طاهر جنوبي لبنان الشهر الأخير
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: 5 مسيرات انتحارية أطلقت باتجاه قواتنا في تلة علي طاهر جنوبي لبنان الشهر الأخير

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