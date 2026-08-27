تابعوا بعد لحظات انطلاق مباراة منتخبي لبنان وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة على شاشة الـLB2

المسؤول الأمني الإيراني الكبير رضائي يحذر خلال اجتماع مع وزير الخارجية القطري من أن إيران ستضرب المصالح العسكرية والاقتصادية الأميركية إذا بدأت أميركا "أعمالا عدائية" ضدها

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