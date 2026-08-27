الطيران الحربي اغار مستهدفا حي الدير - النبطية الفوقا

نهاية الجزء الاول بتقدّم كوريا الجنوبية على لبنان ٤١-٣٨

نهاية الجزء الاول بتقدّم كوريا الجنوبية على لبنان ٤١-٣٨

تقدّم منتخب كوريا الجنوبية على المنتخب اللبناني مع نهاية الربع الاول ٢٤-١٨