فوز منتخب لبنان على منتخب كوريا الجنوبية في المواجهة الابرز ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٩٣-٧٤

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