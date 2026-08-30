الرئيس عون في الذكرى الـ٤٨ لتغييب الامام الصدر ورفيقيه: نرفض أن يبقى الجنوب “منطقة منسية” أو ورقة تفاوض والسلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة

الرئيس عون: السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة

الرئيس عون: السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة

معاريف عن مصادر: الجيش الإسرائيليّ يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليًا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية