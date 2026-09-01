التلفزيون الإيراني: دوي 6 انفجارات في تشابهار وكنارك جنوب شرقي إيران

ترامب: نقصف أهدافا إيرانية قرب مضيق هرمز وإذا ردت إيران على هذا الهجوم المبرر تماما فستقصف مرة أخرى بمستوى أشد وأقوى بكثير

ترامب: نقصف أهدافا إيرانية قرب مضيق هرمز وإذا ردت إيران على هذا الهجوم المبرر تماما فستقصف مرة أخرى بمستوى أشد وأقوى بكثير

أكسيوس عن مسؤول أميركي: القوات الجوية الأميركية تشن ضربات على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز