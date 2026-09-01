السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى التقى اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي

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