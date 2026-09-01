التلفزيون الإيراني: دوي انفجار جديد في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد

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هبة نصر: من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في واشنطن العاصمة في 28 أيلول ومن الواضح أن الإنخراط الأميركي مع لبنان والمحادثات اللبنانية-الإسرائيلية لا يزال قويًا رغم الوضع المتعلق بإيران